Hyundai, un messaggio del Chairman a tutti i dipendenti

Un messaggio di auguri dal Chairman di Hyundai Motor Group a tutti i dipendenti nel mondo. Euisun Chung ha infatti fatto pervenire ai dipendenti Hyundai un messaggio di auguri per il nuovo anno, delineando la direzione strategica e gli impegni dell'azienda per l'anno 2021 e oltre.



Nel suo discorso sono state sottolineate la visione futura di Hyundai, la filosofia del cliente al primo posto, la spinta all'innovazione della qualità e la direzione per elevare la cultura aziendale, mentre il gruppo multi-affiliato si prepara a essere in prima linea nel futuro settore della mobilità.



"Dobbiamo tutti rimanere fedeli alla nostra missione - ha fatto sapere Euisun Chung - che è realizzare il sogno dell'umanità di una mobilità sicura e libera, e di una vita di pace. Il 2021 dovrebbe essere l'anno in cui dare il via alla nostra grande trasformazione in un nuovo motore di crescita". Chung ha inoltre sottolineato l'importanza di compiere progressi in termini di eco-compatibilità,tecnologia futura e competitività di business.



"Nell'era post-pandemia - ha detto il chairman - prevarranno valori sociali e stili di vita diversi dal passato e di conseguenza solo le aziende preparate a continue trasformazioni sopravvivranno e cresceranno". Chung ha anche manifestato fiducia nel fatto che il 2021 sarà un anno decisivo per Hyundai Motor Group come catalizzatore per investimenti e innovazioni sostenibili a lungo termine. "Dobbiamo quindi pensare - ha aggiunto - al 2021 come un punto di svolta per dare forma alla nostra crescita futura e prepararci a diventare il first mover di una nuova era".