Honda ridefinisce le sue operazioni industriali in India

Honda Cars India (HCIL) ha deciso un riallineamento delle operazioni di produzione, per concentrarsi sulla sostenibilità. Per mantenere la sostenibilità delle operazioni sfruttando l'efficienza della produzione e della catena di approvvigionamento, HCIL ha deciso di concentrare le operazioni relative a veicoli e componenti nel suo stabilimento di Tapukara nel Rajasthan, con effetto immediato per ciò che riguarda le vendite nel mercato interno e le esportazioni, interrompendo la produzione nello stabilimento di Greater Noida.



In quella sede continueranno tuttavia ad operare la sede centrale, il centro di ricerca e sviluppo e le attività relative ai pezzi di ricambio. ''Nonostante un aumento delle vendite negli ultimi tre mesi - ha detto Gaku Nakanishi, presidente e Ceo di Honda Cars India - le attuali condizioni di mercato rimangono imprevedibili per il settore in generale. L'impatto di Covid-19 ci ha spinto a consolidare le sue operazioni di produzione rendendo lo stabilimento di Tapukara una base di produzione unificata. HCIL continua a credere nella resilienza dell'economia indiana e spera in una più rapida ripresa del mercato. L'India è un mercato estremamente importante nella strategia globale di Honda e HCIL si impegna a portare in futuro i suoi modelli tecnologici più recenti e avanzati, inclusi i veicoli elettrificati''. Lo stabilimento di Tapukara ha una capacità di produzione installata di 180.000 unità/anno.