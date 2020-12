Fca: da erede Chrylser proposta alternativa a Stellantis

L'erede di Walter Chrysler, Frank Rhodes, presenta a Fca una "proposta alternativa alla fusione dalla quale nascerebbe STELLANTIS". E' quanto si legge in una nota di Rhodes, pronipote di Walter Chrysler, il fondatore di Chrysler Corporation.



Rhodes propone di cambiare il nome della società in Chrysler-Dodge-Jeep-Ram Corporation e di spostare la sede negli Stati Uniti, mantenendo un quartier generale a Londra. "Oltre al prezzo in contanti da negoziare, e il pagamento del debito esistente" la proposta prevede per gli attuali azionisti il diritto di acquistare azioni se la società sarà quotata in futuro.



"Questa proposta alternativa è superiore alla proposta fusione e si tradurrebbe in un ritorno negli Stati Uniti dei marchi di Chrysler-Dodge-Jeep-Ram", afferma Rhodes.