Volkswagen, la Fabbrica di Vetro si prepara alla ID.3

Da e-Golf a ID.3, la Fabbrica di Vetro di Dresda si prepara al cambio di produzione. Qualche giorno fa, infatti, l'ultimo esemplare di e-Golf è uscito dalla linea di produzione della linea di Dresda, che da marzo 2017 ha prodotto un totale di 50.401 vetture. Per tre settimane all'inizio del 2021, l'area di produzione della Fabbrica di Vetro sarà interessata da lavori di conversione, affinché alla fine di gennaio, a Dresda, esca dalla linea di assemblaggio la prima ID.3. L'area riceverà gli interventi necessari per adattarla alla piattaforma modulare elettrica MEB, dopo una prima conversione che è già avvenuta nell'estate del 2020, quando è stata adattata una delle sette stazioni, quella dove vengono assemblati carrozzeria e telaio. Gli interventi invernali includeranno invece l'installazione di un sistema di montaggio del tetto panoramico e l'adattamento degli strumenti di ritenzione per l'installazione della plancia e dei sedili.



Dall'apertura nel 2001, la linea di produzione della Fabbrica di Vetro ha realizzato l'ammiraglia Volkswagen Phaeton (84.235 unità, 2001-2016), la Bentley Flying Spur (2.186 unità, 2005-2006 e 2013-2014) e, dal 2017, la e-Golf (50.401 unità).



Quest'ultima ha anche rappresentato l'inizio di una trasformazione strategica del sito in un Centro per la Mobilità del Futuro.