Tesla arriva a giugno in India, da gennaio le prenotazioni

Tesla consegnerà le sue prime vetture elettriche in India a giugno del 2021: dopo ripetuti annunci, il primo nel 2016, la casa del miliardario Elon Musk sbarcherà sul mercato indiano da gennaio. Lo rende noto l'Economic Times: secondo il quotidiano, lo stesso ministro ai Trasporti Nitin Gadkari ha confermato che da gennaio Tesla avvierà la raccolta delle prenotazioni. Il fondatore e amministratore delegato dell'azienda in ottobre aveva assicurato che il suo Model 3 sarebbe finalmente arrivato sul mercato del subcontinente indiano, dopo una serie di rinvii, e lo ha riconfermato con un tweet due giorni fa.

La Model 3 costerà tra i 5 e i 6 milioni di rupie, 80 mila euro al massimo: gli esperti del settore prevedono che Tesla venderà direttamente, senza ricorrere a rivenditori, e privilegiando il commercio digitale. Le prenotazioni per l'avveniristico modello erano già state aperte nel 2016: tra i clienti in waiting list, che avevano anticipato una caparra di mille dollari, il fondatore della piattaforma Paytm Vijav Shekhar e il milionario Manesh Murthy, attivo nella finanza: entrambi tuttora in attesa.