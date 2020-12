GM Defense lavora alla fornitura dell'Infantry Squad Vehicle

Con l'avvio della conversione dello stabilimento che costruirà il nuovo off-road Infantry Squad Vehicle (ISV) che GM Defense - una sussidiaria di General Motors - procede a tappe forate il programma per la fornitura di oltre 2.000 unità all'Esercito Usa nell'ambito di un contratto da 214,3 milioni di dollari assegnato nel giugno 2020. Allo scopo GM ha concesso alla sussidiaria Defense una struttura, situata a Concord nella Carolina del Nord, nei pressi della Hendrick Motorsports, una azienda specializzata che porta la sua vasta esperienza nello sviluppo di auto da corsa nella fornitura dell'esoscheletro in acciaio al cromo-molibdeno dell'ISV, compreso il sistema Rollover Protection System (ROPS) che evita danni ai soldati anche in caso di ribaltamento. L'ISV si basa sulla architettura del pick-up Chevrolet Colorado ZR2 2020 e sfrutta il 90% di componenti già esistenti e collaudati, inclusi i componenti racing forniti da Chevrolet Performance. L'ISV di GM Defense è stato progettato per soddisfare i requisiti militari e fornire una rapida mobilità a terra. Sotto al cofano è presente un quattro cilindri turbodiesel 2.8 General Motors LWN Duramax ad alta efficienza che genera 186 Cv. Questo moderno motore a gasolio è stato inizialmente sviluppato a Torino quando GM Powetrain - che aveva sede in corso Castelfidardo, 36 - era di proprietà della General Motors, mentre ora fa parte del Punch Group. La potenza di 186 Cv garantisce elevate prestazioni anche a pieno carico (trasporta 9 persone), dato che l'ISV è molto leggero, in quanto studiato per poter essere caricato con l'imbracatura da un elicottero UH-60 Blackhawk e abbastanza compatto da stare all'interno di un elicottero CH-47 Chinook.