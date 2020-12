Fca: nuovi investimenti in Polonia per l'auto elettrica

Fca farà nuovi investimenti strategici in Polonia che porteranno al rinnovamento dello stabilimento di Tychy dove sarà allestita una linea produttiva per tre nuovi modelli rispettivamente con i marchi Jeep, Fiat e Alfa Romeo. Lo ha annunciato l'azienda nel corso di un evento in Polonia.

"La prima vettura sarà commercializzata nella seconda metà del 2022 - spiega Fca - e tutti i nuovi modelli saranno alimentati da sistemi sia ibridi che completamente elettrici. Lo stabilimento di Tychy occupa circa 2.500 persone e attualmente produce la Fiat 500, la 500 Abarth e la Lancia Ypsilon. Nel 2019 l'impianto ha prodotto circa 263 mila veicoli quasi completamente esportati in 58 mercati nel mondo. Nel 2020 il Gruppo ha festeggiato i 100 anni della propria presenza in Polonia".