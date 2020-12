Ssangyong, presentata istanza per sostegno ristrutturazione

Ssangyong ha annunciato la decisione di presentare istanza per accedere a un programma di ristrutturazione. A seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 21 dicembre, SsangYong Motor Company annuncia la decisione di presentare istanza per accedere a un programma di ristrutturazione. Tale procedura comprende la richiesta di una Misura Conservativa del Patrimonio della Società, un Decreto di Proibizione Generale e un Programma di Sostegno alla Ristrutturazione (Autonomous Restructuring Support - ARS). La decisione in merito all'avvio della procedura sarà concordata dopo un confronto con gli stakeholder.

SsangYong non è riuscita a rispettare la scadenza per il rimborso di un prestito e di interessi per circa 66,3 milioni di euro, a causa del peggioramento delle condizioni economiche. La società ha avviato trattative con i suoi creditori per prorogare i termini del rimborso ma, poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo, è stato deciso di presentare un'istanza per l'amministrazione controllata per evitare l'interruzione delle attività aziendali. Il Programma di Sostegno alla Ristrutturazione è un piano di sussidio privato concordato con il tribunale, che permette di prorogare fino a tre mesi l'inizio dell'amministrazione controllata, mentre la società persegue il tentativo di una ristrutturazione privata. In questo periodo, la società continuerà normalmente le proprie attività. Nel momento in cui la società e le parti interessate raggiungeranno un accordo finale per la ristrutturazione, l'istanza per l'amministrazione controllata verrà ritirata e la società tornerà alle normali attività senza alcun danno per la sua reputazione.

SsangYong Motor ha acconsentito a proseguire i negoziati con le parti interessate durante la sospensione della procedura di amministrazione controllata. In questo periodo, l'onere del rimborso del prestito principale e degli interessi verrà sospeso, prevedendo di portare a termine i negoziati e presentare richiesta al tribunale, non appena possibile, per ritirare la procedura di amministrazione controllata. "Nel periodo del Programma di Sostegno alla Ristrutturazione - ha spiegato il portavoce ufficiale di Mahindra - Mahindra assumerà la propria responsabilità come azionista di maggioranza e collaborerà attivamente con SsangYong per la normalizzazione della gestione, fino alla conclusione preliminare dei negoziati con le parti interessate".

"In qualità di importatore per l'Italia di SsangYong - ha commentato invece Giuseppe Lovascio, Chief Strategy Officer Gruppo Koelliker - stiamo continuando a lavorare per garantire la piena operatività del nostro brand e della rete di concessionari. In questo senso, continueremo a presidiare il mercato italiano e il nostro impegno rimarrà il medesimo per garantire ai clienti attuali e futuri lo stesso livello di offerta, proposizione e consulenza di sempre. Non solo, nel corso del 2021 continueremo a far leva sulla sinergia con la casa madre per gestire al meglio le tante novità del marchio, dal nuovo Rexton in arrivo in primavera, al Korando EV nella seconda parte dell'anno, dal rinnovato Rexton Sport XL, pick-up con cassone allungato alle nuove motorizzazioni GPL per Tivoli, recentemente rinnovata. Oltre a proseguire con il nuovo Korando, presentato lo scorso anno".