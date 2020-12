Mercedes sospende a fine anno produzione della AMG GT R

Con una comunicazione indirizzata via mail alla propria rete, Mercedes ha informato le concessionarie che dal prossimo 29 dicembre non verranno più accettati ordini per il modello AMG GT-R e, al tempo stesso, quelli acquisiti non verranno convertiti in consegne per il Model Year 2022, dato che questo non verrà prodotto. Confermate invece le AMG GT Black Serie e AMG GT Stealt Edition, che saranno prossimamente in consegna. La variante ad alte prestazioni GT R deriva dalla Mercedes-AMG GT ed è stata lanciata nel 2016, con consegne che sono iniziate nel 2017. Tra l'altro la GT-R è stata, fino alla stagione 2020, la Safety Car ufficiale del Campionato di Formula 1.