Auto: cinese ECARX stabilisce sede europea in Svezia

ECARX, una società cinese che si occupa di intelligence e networking nel settore automobilistico, ha annunciato ieri l'istituzione in Svezia della propria sede centrale e del centro di sviluppo dei prodotti nell'Unione europea.

"La fondazione del quartier generale e del centro di sviluppo dei prodotti di ECARX nell'Ue rappresenta la seconda mossa della nostra strategia di globalizzazione dopo aver fornito con successo vari servizi per PROTON nel Sud-est asiatico", ha spiegato in un comunicato stampa Ziyu Shen, fondatore e amministratore delegato di ECARX, una società tecnologica indipendente finanziata dal colosso automobilistico cinese Geely Holding Group.

"Sul mercato dell'Ue forniremo prestazioni di livello mondiale grazie alla nostra piattaforma e alle nostre tecnologie", ha aggiunto Shen. "Questa sarà una svolta per una società tecnologica cinese in procinto di entrare nel mercato automobilistico globale".

"La creazione di ECARX EU costituisce il passo successivo naturale per continuare a crescere, esplorare nuove opportunità economiche e coinvolgere i migliori talenti del settore", ha concluso Rogbrant. La sede europea di ECARX si trova nel centro di innovazione di Geely a Göteborg, in Svezia occidentale. Basandosi sulla propria "tecnologia leader nel chipset per veicoli e negli abitacoli intelligenti", l'azienda intende collaborare con vari eco-partner globali, concentrandosi sull'internazionalizzazione dei servizi automobilistici ECARX nonché sullo sviluppo delle capacità di erogazione delle prestazioni in loco e sul potenziamento del nuovo Lynk & Co. e di altri marchi del Geely Holding Group per i mercati europei. Un'altra missione fondamentale della nuova sede centrale societaria nell'Ue riguarda il coinvolgimento dell'azienda nel mercato comunitario e l'identificazione di nuove opportunità economiche. "Finora ECARX ha raggiunto un livello di eccellenza nel corso di quattro anni di sviluppo", ha sottolineato Peter Rogbrant, direttore generale di ECARX EU. "Oggi, ECARX ha una posizione di primo piano sul mercato cinese grazie a un ecosistema solido e unico, dimostrandosi leader nelle tecnologie HMI (interfaccia uomo-macchina), connettività e infotainment". "La creazione di ECARX EU costituisce il passo successivo naturale per continuare a crescere, esplorare nuove opportunità economiche e coinvolgere i migliori talenti del settore", ha concluso Rogbrant.(ANSA-XINHUA).