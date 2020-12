FCA, prodotto in Messico motore Pentastar numero 5 milioni

FCA Mexico ha celebrato la produzione nello stabilimento di Saltillo Sur del motore Pentastar numero 5 milioni, un importante traguardo se si pensa che questo V6 che viene montato su Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Jeep Gladiator, Dodge Durango, Chrysler Pacifica e Ram 1500 ha iniziato essere fabbricato in Messico nell'aprile 2010. Questo traguardo - si legge nella nota - è stato possibile grazie all'impegno e alla dedizione degli oltre 1.000 dipendenti che vi lavorano e che sono responsabili della produzione di un motore che è riconosciuto in tutto il mondo per la sua alta qualità e tecnologia. Il cinquemilionesimo motore era un Pentastar V6 da 3,6 litri. modello JL BSG, esportato nello stabilimento di Toledo North in Ohio, per diventare il cuore di una Jeep Wrangler Rubicon del 2021. Questo motore è stato riconosciuto 7 volte dal prestigioso media specializzato WardsAuto nella sua lista dei '10 migliori motori al mondo'. ''E' facile dire cinque milioni di motori - ha commentato Carlos Rivera, vice presidente fabbricazione di FCA México - ma dietro a questo risultato c'è un grande impegno da parte di tutti coloro che lavorano nello stabilimento, sono molto orgoglioso di aver raggiunto questa cifra in dieci anni. Tagliare questo questo traguardo in tempi come gli attuali è motivo di soddisfazione per tutti noi che facciamo parte della famiglia FCA Mexico''. Lo stabilimento di Saltillo Sur Engine è stato inaugurato nel 2010 e nel novembre 2016 ha ottenuto la designazione Silver dalla World Class Manufacturing (WCM), diventando il primo stabilimento in Messico con questa classificazione. Vi vengono assemblati i motori Pentastar Upgrade da 3,6 litri nelle varianti WK, RUSS, RU, PHEV, DT BSG, JL, JL ATX e JL BSG.