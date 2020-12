Covid: Toyota anticipa stop produzione in Gb e Francia

Toyota anticiperà di qualche giorno lo stop alla produzione nei suoi stabilimenti di Gran Bretagna e Francia a fronte delle difficoltà logistiche determinate dalla chiusura dei confini a causa dell'emergere della nuova variante del coronavirus. La prima casa auto nipponica ha spiegato che malgrado il livello degli inventari non sia a livelli critici, è possibile che un blocco prolungato della circolazione sulla Manica possa incidere sulle forniture.

Nello specifico i due impianti di Burnaston e Deeside in Gran Bretagna saranno chiusi a partire da martedì e mercoledì per le vacanze natalizie, in anticipo rispetto alla data prevista di giovedì; mentre la fabbrica di produzione a Valenciennes in Francia chiuderà nel pomeriggio di domani. Il governo di Parigi ha serrato i confini con il Regno Unito per 48 ore a partire dalla mezzanotte di domenica, una decisione che ha finito per creare lunghe file agli imbarchi attorno al Porto di Dover. La nuova variante del coronavirus identificata nel Regno Unito ha portato oltre 40 nazioni ad applicare restrizioni ai viaggi da e per la Gran Bretagna, inclusa l'Italia.