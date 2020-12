Bmw: no deal Brexit un rischio per la crescita degli utili

Bmw prevede un margine di profitto tra il 2 e il 3%, nella parte alta della propria guidance per il 2020, con un flusso di cassa sopra 1,5 miliardi di euro, secondo quanto riferito dal direttore finanziario, Nicolas Peter.

Lo riporta Bloomberg, evidenziando come però la casa automobilistica avverta che il no-deal per la Brexit potrebbe costarle centinaia di milioni di euro. Il cfo, a quanto viene spiegato, si è detto per preoccupato per lo stato dei colloqui commerciali tra l'Ue e il Regno Unito, dal momento che tasse del 10% sulle auto in caso di hard Brexit, costerebbero alla Bmw centinaia di milioni di euro l'anno, quindi sarebbe costretta ad aumentare i prezzi, ma non abbastanza da compensare le perdite.