Costruttori, tutti i camion 'green' entro il 2040

I produttori di camion europei, sulla base di analisi scientifiche, lavoreranno affinchè entro il 2040 tutti i mezzi di trasporto per le merci in vendita non siano più alimentati da combustibili fossili in modo che si possa raggiungere la neutralità entro il 2050. Ma è necessario prevedere sufficienti infrastrutture di ricarica e un piano chiaro per le tasse sulle emissioni di CO2 e sull'energia basata sul carbonio. Così in una nota l'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), che rappresenta gli amministratori delegati delle aziende del settore, e l'Istituto tedesco di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam(Pik).



"Se vogliamo che il trasporto merci su strada mantenga il suo ruolo al servizio della società, dobbiamo abbandonare i combustibili fossili il più rapidamente possibile. Ma - ha detto Henrik Henriksson, presidente del consiglio di amministrazione per i veicoli commerciali di Acea e Ceo di Scania- abbiamo bisogno che i responsabili politici e gli altri stakeholder si uniscano a noi". Secondo gli scienziati di Pik, i veicoli a emissioni zero miglioreranno i livelli di qualità dell'aria. "È stato compiuto un primo passo con la cooperazione Acea-Pik, affinché industria e scienza inizino a lavorare insieme" commenta Johan Rockstrom di Pik.