Cfi, miglior fornitore logistico Emea per gruppo Fca

CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana è stata oggi insignita del FCA Supplier Award, il premio che ogni anno il gruppo FCA assegna al fornitore che più si è distinto nell'area EMEA (Europe, Middle East, Africa), per ciascun settore. CFI, spiega una nota, è stata premiata quale miglior provider di logistica e trasporto per il lavoro svolto nella gestione del prodotto finito, ovvero tutti i veicoli prodotti dal gruppo, Cfi è la prima società operante in ambito ferroviario ad aggiudicarsi il premio.

"E' una enorme soddisfazione aver ricevuto un premio così importante ed ambito da parte di un gruppo con la forza, la storia ed il prestigio di FCA, di cui siamo orgogliosi di essere partner e che ringraziamo", commenta l'amministratore delegato di CFI Giacomo Di Patrizi. "Questa è la conferma di quanto la nostra azienda, insieme a tutte le persone che ne fanno parte, stia scrivendo una pagina fondamentale non solo per il proprio successo ma anche per lo sviluppo di tutto il sistema dei trasporti legato alla ferrovia".