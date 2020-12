Cadillac perde 150 su 880 dealer Usa a causa programma EV

Forte crisi negli Stati Uniti nei rapporti fra General Motors e i suoi concessionari Cadillac che, dopo la presentazione riservata di prossimi modelli 100% elettrici, hanno evidenziato grande scetticismo sulla futura gamma da vendere. Come riferisce il Wall Street Journal, degli 880 dealer a livello nazionale, 150 di loro hanno rifiutato di aderire al programma EV (che avrebbe comportato spese per 200mila dollari per adeguare officine e infrastrutture in concessionaria) e hanno interrotto la collaborazione con Cadillac. General Motors ha offerto ai concessionari di ricomprare il mandato - con offerte che vanno da 300.000 a 1 milione di dollari - ma vede comunque ridotta di quasi il 20% la sua rete commerciale. L'uscita dei concessionari, commenta WSJ, riflette lo scetticismo dei dealer nei confronti dei veicoli elettrici, in contrasto con l'entusiasmo degli investitori.



Secondo un analista di una società di consulenza per i concessionari ''le modalità con si realizzano guadagni vendendo modelli elettrici saranno diverse dalla vendita di auto con motore a combustione. E questo rappresenta un'opportunità per le Case automobilistiche di ripensare ai loro modelli di franchising''. Uno dei dealer che ha deciso di rimanere nella rete e aggiornare le attrezzature della concessionaria ha espresso un relativo ottimismo sul futuro commerciale dei veicoli elettrici: ''Non sono convinto al 100% che le auto elettriche - ha detto al WSJ - saranno il silver bulletta (cioè la ricetta magica) che tutti dicono che saranno. Ma penso che diventeranno una parte importante della nostra attività. Stiamo cercando di diventare migliorare e, si spera, di essere adeguati al futuro''. GM ha programmato di avere nei propri listino 30 modelli elettrici entro il 2025, e sarà Cadillac a guidare questa offensiva.