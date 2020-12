Fca: Leasys cresce in Europa, entra in Portogallo e Danimarca

Leasys, società controllata di Fca Bank, consolida la propria strategia di espansione in Europa con l'ingresso in Danimarca e Portogallo; un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione, che ha avuto inizio nel 2017 e che ha portato l'azienda a essere presente in 8 paesi.

Sotto la guida di Bruno Lourenço in Portogallo e di Niels Bj›rn Jacobsen in Danimarca, Leasys porterà i suoi prodotti di mobilità anche in questi due nuovi paesi europei, che saranno impegnati, al pari degli altri, nel processo di elettrificazione della flotta e nell'apertura dei Leasys Mobility Store, gli shop della mobilità nei quali vengono proposti tutti i prodotti Leasys e FCa Bank.

Leasys gestisce oggi una flotta di 350.000 unità e oltre 70.000 clienti in tutta Europa. Già market leader in Italia per numero di auto immatricolate con una quota di mercato pari al 21% e presente nella 'top 10' dei fornitori di mobilità in Spagna e Francia, punta a essere operativa in 13 Pasesi entro il 2021, con una flotta complessiva di 400.000 veicoli, estendendo il numero totale degli store a 1.500.