Fallita Vercarmodel Saro, 100 lavoratori a rischio

Il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Vercarmodel Saro, azienda di Beinasco che occupa 96 lavoratori e opera nella progettazione e prototipazione di auto. Lo rendono la Fiom e la Uilm di Torino. Il fallimento della società, che in passato ha lavorato tra gli altri per Ferrari, Audi e Porsche, - spiegano - è stato decretato dopo mesi di incertezza legati all'andamento del mercato e alla situazione finanziaria dell'azienda. A giugno la Vercarmodel Saro aveva chiesto 12 mesi di cassa integrazione straordinaria per crisi per tutti i lavoratori e aveva annunciato un piano di rilancio che, nei fatti, non si è concretizzato.

"Non è accettabile - affermano Bruno Ieraci della Fiom e Sergio Di Ruzza della Uilm - che 100 famiglie vengano abbandonate a se stesse a pochi giorni da Natale. È urgente un incontro con la Regione Piemonte e con il curatore fallimentare per fare il punto sulla procedura concorsuale e per capire come gestire gli ammortizzatori sociali ancora a disposizione. È inoltre necessaria l'attivazione di politiche attive del lavoro per ricollocare questi lavoratori che, lo ricordiamo, sono altamente specializzati. Dopo il recente caso della Pininfarina Engineering, Torino dice addio a un altro pezzo importante del settore automotive".