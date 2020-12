Energica Motor Company, accordo in Israele

Nuovo accordo commerciale in Israele per Energica Motor Company, società di Modena leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche a elevate prestazioni. È stata firmata una nuova intesa con Lee-Gal Motorbikes di Tel Aviv, un distributore multibrand, con più di 35 anni di esperienza nel settore, che ha lavorato anche con la polizia, le forze di difesa israeliane (Idf) e il servizio medico di emergenza in servizio nel Paese (Magen David Adom).



"Il mercato mediorientale rappresenta per la nostra azienda un potenziale di sviluppo, in linea con la strategia di crescita del brand - ha spiegato Giacomo Leone, Energica sales&field marketing director - inoltre ha un forte impegno nei confronti del mercato Evs: il ministro dell'Energia prevede di realizzare 2.000 stazioni di ricarica pubbliche entro la fine del 2021".



"Crediamo nell'eccellenza - ha aggiunto Eli Barda, ceo Lee-Gal Motorbikes - per questo ci assicuriamo che i nostri marchi siano i migliori del settore. Il segmento elettrico in Israele è ancora in una fase iniziale ma crediamo che con il giusto supporto della nostra azienda si possano ottenere ottimi risultati".