Fitch assegna rating BBB+ a Leasys

Fitch Ratings ha assegnato oggi a Leasys un rating a lungo termine pari a BBB + (outlook negativo). Questo rating, che è allineato a quello di Fca Bank ed è tra i più alti nel settore del noleggio e della mobilità, riflette le aspettative di Fitch riguardo al supporto da parte di Crédit Agricole - al vertice della catena di controllo - e al ruolo di Leasys come unico centro di competenza per il noleggio di auto a lungo termine per il Gruppo Credit Agricole. L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Leasys rispecchia quello di Ca, come nel caso di Fca Bank. Leasys è il fornitore di servizi di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank, leader in Italia per numero di immatricolazioni auto, con una quota di mercato pari al 21%. Attiva in 8 Paesi con una flotta di 350.000 vetture e oltre 70.000 clienti in tutta Europa, figura tra i primi 10 fornitori di mobilità in Spagna e Francia. Forte di un'ampia esperienza in campo internazionale e ispirata dai più recenti trend di mercato, che vedono un progressivo passaggio dalla proprietà diretta dell'auto alle soluzioni di leasing e noleggio, Leasys sta portando avanti un ampio programma di internazionalizzazione, con l'obiettivo di essere operativa in 13 Paesi europei entro il 2021, con una flotta totale di 400.000 veicoli e 1.500 Leasys Mobility Store, i punti fisici dedicati alle soluzioni di mobilità.