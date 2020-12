Volkswagen Anhui Automotive, nuovo assetto JV cinese con JAC

La provincia cinese di Anhui diventerà un importante centro globale di competenza e hub per la mobilità elettrica di Volkswagen. Con la crescita della quota del Gruppo di Wolfsburg nella joint venture con la società locale JAC (dal 50 al 75%) è infatti nata la nuova azienda Volkswagen Anhui Automotive Company Limited, denominazione che ribadisce il ruolo di controllo delle operazioni e dei programmi futuri. Da notare che i risultati della nuova joint venture saranno ora consolidati integralmente nei risultati operativi del Gruppo.



Questa nuova realtà industriale in Cina inizierà la produzione di modelli puramente elettrici basati sulla piattaforma MEB nel 2023 e, intanto, intensificherà le attività di ricerca e sviluppo nel centro che è stato inaugurato ad Hefei, capitale della provincia di Anhui che è strategicamente collocata tra Wuhan e Shanghai. ''L'investimento di quest'anno pari a circa un miliardo di euro - ha affermato Herbert Diess, Ceo di Volkswagen AG - accelera il progresso all'interno della joint venture.



Volkswagen Anhui rafforzerà il ruolo della Cina nell'elettrificazione e digitalizzazione del nostro Gruppo Volkswagen''.



I futuri prodotti dell'azienda saranno basati sull'architettura MEB, con piani per un'espansione graduale della competenza locale di ricerca e sviluppo nella localizzazione di derivati basati su MEB e l'obiettivo di capitalizzare le sinergie globali. ''Volkswagen Anhui - ha ribadito Diess - è una promessa per una partnership più forte e un potere di mobilità elettrica in Cina. Entro i prossimi tre anni, possiamo aspettarci una produzione MEB all'avanguardia, un nuovo portafoglio completamente elettrico e soluzioni tecnologiche che arriveranno dal nuovo centro di ricerca e sviluppo ''.



A Hefei un'unica struttura raggrupperà ricerca e sviluppo, controlli di qualità, progettazione simultanea, produzione e test di pre-serie, con l'integrazione in tutta la catena del valore industriale. Combinando queste funzioni chiave e utilizzando la piattaforma MEB, Volkswagen accelererà i cicli di sviluppo e consentirà un time-to-market significativamente più rapido per i nuovi prodotti. Volkswagen Anhui sta allargando la base di collaboratori locali - la maggior parte destinati a R&S - per arrivare a circa 500 dipendenti entro il 2025.



La seconda fase della trasformazione di Volkswagen Anhui inizierà nel 2021, con l'espansione delle infrastrutture e delle attrezzature per la produzione, oltre alla costruzione di sito per lavorare sulle batterie e un'officina per i controlli e le omologazioni dei veicoli e dei singoli componenti.



La fabbrica su larga scala - riservata a veicoli puramente elettrici e con una capacità produttiva massima di 350.000 unità all'anno - dovrebbe essere completata entro la fine del 2022, con il primo modello previsto per la produzione in serie nel 2023. Volkswagen ha inoltre acquisito recentemente una partecipazione strategica nel fornitore di batterie Gotion con sede a Hefei e sta avviando trattative per creare un parco fornitori vicino alla nuova fabbrica.