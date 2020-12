Tesla: tribunale tedesco ferma per il momento disboscamento

Il tribunale amministrativo di Frankfurt am Oder ha reso noto la decisione di bloccare per il momento ulteriori disboscamenti di 82,9 ettari per l'ampliamento dell'impianto di Gruenheide di Tesla, in Brandeburgo, dove sta sorgendo a tempi record la Giga factory di Elon Musk. Lo riferisce Dpa.



Il tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza delle associazioni ambientaliste Nabu e la Gruene Liga contro il permesso al disboscamento. Il procedimento è ancora in corso e la sospensione potrebbe essere momentanea. Finora in ogni caso non c'è ancora un permesso di costruzione definitivo, riferisce il tribunale.



"Sullo sfondo c'è che non si devono creare fatti" o precedenti per il futuro, ha detto un portavoce del tribunale alla Dpa. Le associazioni non contestano il disboscamento quanto la distruzione dell'habitat di specie protette. Tesla ha già disboscato oltre 90 ettari di bosco e conta di aprire l'impianto tra un anno. Già in passato le associazioni erano riuscite a bloccare ma non ad impedire il disboscamento.