Maserati Nettuno, V6 high tech firmato Engine Lab Modena

Il generoso cuore pulsante della nuova super sportiva Maserati MC20 è un inedito propulsore, disegnato e progettato nei laboratori e nelle officine della Casa del Tridente a Modena, tra l'Innovation Lab di via Emilia Ovest e le officine di via Delle Nazioni dove storicamente aveva sede la Maserati Corse. Lo sviluppo è invece stato portato a termine presso il Polo Motori dello storico impianto di viale Ciro Menotti, a Modena dove Nettuno viene anche prodotto in una officina che - pur essendo circondata da immagini e motori del grande passato del Tridente - ha l'aspetto e l'asetticità di un modernissimo laboratorio di elettronica avanzata. Il nuovo motore V6 è il risultato di una vera e propria rivoluzione tecnologica, coperta da brevetti internazionali, un progetto nato grazie alla passione e all'impegno di una squadra di tecnici e ingegneri altamente specializzati, con l'obiettivo di riportare dopo oltre 20 anni in Maserati a Modena lo sviluppo e la produzione di un motore high tech ed elevate prestazioni. Un'operazione strategica per la Casa del Tridente che, oggi, può offrire per la nuova MC20, un progetto 100% Made in Modena a partire proprio dal motore, un 6 cilindri a V di 90 gradi, biturbo, 3,0 litri di cilindrata, con lubrificazione a carter secco (classica soluzione racing) e capace di erogare 630 CV a 7.500 giri e ben 730 Nm di coppia a partire da 3.000 giri.



Questo gioiello del saper fare di Maserati ha una potenza specifica è di 210 CV/litro e utilizza un rapporto di compressione pari a 11:1 e un doppio sistema di iniezione indiretta e diretta che, funzionando a 350 bar, riesce a diminuire la rumorosità a bassi regimi e il livello di emissioni migliorando anche i consumi. Il segreto di questo motore è l'innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione - la Maserati Twin Combustion (MTC) - che è una tecnologia sviluppata per la Formula 1 e ora disponibile per la prima volta in un propulsore destinato ad equipaggiare una vettura stradale. La tecnologia MTC si avvale di una precamera che ospita sia la candela di accensione che l'iniettore. La miscela aria combustibile viene forzata nella precamera durante la compressione del pistone. In prossimità del punto morto superiore, la candela principale avvia nella precamera una combustione pilota che si propaga (tramite appositi fori) nella camera di combustione principale. Il processo genera una combustione con molti fronti di fiamma e ad elevata turbolenza, quindi più efficiente. Si migliora così il rendimento e si aumenta la potenza specifica senza penalizzare il consumo. Nettuno, l'inedito propulsore della MC20, è il primo 'figlio' del Maserati Engine Lab che ha sede all'interno della fabbrica di viale Ciro Menotti a Modena. Vi lavorano, tra ingegneri, tecnici e operai specializzati, oltre 100 persone dedicate non solo ai motori di oggi ma anche a quelli elettrici di imminente debutto. Costituito da cinque principali aree separate, Maserati Engine Lab ha reparto montaggio, sala prova, officina montaggio in vettura, banchi a rulli per test sulle emissioni e produzione. Nettuno è stato tradotto in una distinta base comprendente tutti gli elementi per la sua costruzione che, in questo caso specifico, sono più di 300. Tutte queste componenti - da quelli più voluminosi alle singole viti - vengono disposte e sigillate in un contenitore specifico che contiene tutto ciò che serve per dar vita al propulsore. Il 'carrello' arriva al reparto di assemblaggio dove tecnici specializzati assemblano manualmente ogni Nettuno con l'aiuto di equipaggiamenti specifici che sono stati progettati per garantire l'assoluta precisione di montaggio, a cui seguono i controlli con strumenti di altissima precisione. Si lavora in un ambiente climatizzato ad atmosfera controllata per evitare ogni particella di polvere che potrebbe compromettere la funzionalità di componenti critici che richiedono tolleranze di montaggio dell'ordine di qualche micron (1/5 dello spessore di un capello). Quando il motore è completamente montato, viene completato con i componenti ausiliari (generatore elettrico, compressore per aria condizionata e connessioni impianti-vettura), posizionato su un carrello e portato in sala prova. Il Maserati Engine Lab è dotato di 5 sale prova con dinamo capaci di testare motori - anche elettrici - con potenze comprese tra 440 e 1000 Cv. In sala prova ogni motore viene provato al minimo e al massimo numero di giri, seguendo una rampa di accelerazione, simulando una discesa, verificando dati funzionali quali consumi ed emissioni. Dalla sala prova, il motore passa al reparto officina, dove viene assemblato il cambio ed altri componenti (ad esempio radiatore, scarichi, serbatoio olio) prima di essere montato in vettura. A questo punto il motore comincia una nuova vita, sottoposto a nuovi test su banchi a rulli e su strada a bordo della vettura. La produzione di ogni motore dura in tutto circa 25 ore, poco più di 3 giorni lavorativi.