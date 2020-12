Brembo, saremo carbon neutral entro il 2040

Brembo è stata premiata per la leadership nella sostenibilità d'impresa da Carbon Disclosure Project (Cdp), assicurandosi un posto nella prestigiosa 'A List', stilata dall'organizzazione globale no-profit che supporta le aziende nella misurazione e gestione delle informazioni sul cambiamento climatico. L'azienda leader mondiale nei sistemi frenanti è tra le poche aziende che hanno ottenuto una doppia 'A'.

"Sono particolarmente orgogliosa che il lavoro di Brembo per la sostenibilità sia stato positivamente riconosciuto da Cdp per la terza volta consecutiva - commenta Cristina Bombassei, Chief CSR Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo - Far parte della 'A List' è il risultato del nostro forte impegno per l'ambiente e ci motiva a fare ancora di più. Stiamo intraprendendo ulteriori azioni di sostenibilità per raggiungere l'ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2040".

Nel corso degli anni gli sforzi di Brembo per affrontare le crescenti sfide climatiche sono progressivamente aumentati. Nel 2018 l'azienda ha sottoscritto l'Agenda 2030 dell'Onu e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), avviando progetti per ridurre il consumo di acqua e plastica, aumentare l'efficienza energetica e l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Tutti gli stabilimenti, inoltre, sono certificati ISO 14001 e nel 2019 le emissioni di Co2 sono state ridotte dell'11%, mentre l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili è arrivato a rappresentare il 30% del totale. Per promuovere azioni sostenibili, infine, Brembo sta coinvolgendo i suoi quasi 11 mila dipendenti.