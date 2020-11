Mercedes, Truck Innovation Award 2021 a eActros e GenH2

I truck più innovativi per il futuro elettrico portano il logo della Stella a tre punte. È quanto ha stabilito il verdetto della giuria dell'International Truck of the Year (IToY), che ha assegnato il Truck Innovation Award per il 2021 a due autocarri completamente elettrici di Mercedes-Benz: l'eActros elettrico a batteria ed il prototipo Mercedes-Benz GenH2 Truck alimentato con celle a combustibile. La giuria dell'IToY, composta da 25 redattori e giornalisti che si occupano di veicoli commerciali e rappresentano le principali testate di settore in Europa e Sudafrica, ha posto l'accento in particolare sull'approccio globale alla mobilità elettrica basato su una chiara strategia a lungo termine. Il premio è stato consegnato digitalmente il 30 novembre 2020 a Martin Daum, Presidente del Board of Management di Daimler Truck AG e Membro del Board of Management di Daimler AG, ed a Sven Ennerst, Membro del Board of Management di Daimler Truck AG responsabile dello sviluppo, degli acquisti e della Regione Cina.



Con un prototipo per la distribuzione urbana, nel 2016 Daimler Trucks è stata la prima casa produttrice al mondo a presentare un truck pesante a trazione elettrica. Nel 2018, ha fatto il suo debutto il prototipo eActros e, sempre nello stesso anno, sono stati avviati gli impegnativi test presso i clienti. L'eActros, la cui produzione in serie è prevista per il 2021, potrà contare su un'autonomia superiore ai 200 chilometri. Nel settembre 2020, Daimler Trucks ha presentato il Mercedes-Benz GenH2 Truck, un concept truck alimentato con celle a combustibile che potrà raggiungere un'autonomia fino a oltre 1.000 chilometri con la sua versione di serie per applicazioni complesse a lungo raggio. La sperimentazione da parte dei clienti è prevista per il 2023, mentre l'avvio della produzione dovrebbe partire nella seconda metà del decennio.



Sempre a settembre di quest'anno, Daimler Trucks ha presentato la sua strategia tecnologica per l'elettrificazione dei veicoli (dalla distribuzione urbana al trasporto a lungo raggio internazionale), riaffermando così il suo impegno a favore del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione di Parigi per la protezione del clima. Nell'ambito di questo approccio globale, Daimler Trucks ha inoltre presentato per la prima volta la sua nuova architettura modulare della piattaforma a livello mondiale, il cosiddetto ePowertrain, particolarmente apprezzato dalla giuria insieme ad altri dettagli.



Nel 2020, Daimler Trucks ha inoltre presentato un'anteprima di un veicolo elettrico a lunga percorrenza alimentato esclusivamente a batteria: il Mercedes-Benz eActros LongHaul, progettato per effettuare viaggi regolari su percorsi pianificabili in modo efficiente dal punto di vista energetico.



Daimler Trucks prevede la produzione in serie dell'eActros LongHaul per il 2024. La sua autonomia con una carica della batteria sarà pari all'incirca a 500 chilometri.