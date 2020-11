Seat, 30 milioni di investimento per centro test

Nell'ambito dei suoi progetti per l'innovazione dell'azienda, Seat ha investito oltre 30 milioni di Euro negli ultimi anni per creare il più avanzato centro di test per propulsori di tutto il sud Europa. La struttura, presso il Centro Tecnico della casa a Martorell, è dotata di nove banchi prova multienergetici, che consentono di effettuare diversi tipi di test su motori a combustione interna, elettrici, ibridi e metano, con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento dei requisiti di qualità, emissioni e CO2, durata e prestazioni durante l'intero ciclo di vita. L'investimento, realizzato negli ultimi cinque anni, ha dato vita a un centro con una capacità pari a 14.300 test all'anno, dalle fasi iniziali di sviluppo fino ai test necessari per l'omologazione. La struttura include inoltre una camera climatica in grado di simulare condizioni di guida estreme, da -40° a +65° e fino a 5.000 metri di altitudine. In pratica, si può passare dalla riproduzione delle condizioni delle montagne del Caucaso a quelle della Death Valley in California nel giro di poche ore. In questo modo, la camera permette di testare le prestazioni dei motori ed effettuare simulazioni di guida, con l'ausilio di robot, in condizioni estreme. Queste simulazioni rendono possibile analizzare la risposta delle vetture con differenti propulsori alle condizioni imposte, al fine di garantire prestazioni ottimali alle vetture che arriveranno ai clienti. C'è anche una torre automatizzata con una capacità fino a 27 veicoli che mantiene le auto a una temperatura stabile di 23° per garantire che siano in condizioni ottimali per i test.



In questo Centro Sviluppo Propulsori lavorano 200 professionisti suddivisi in tre turni giornalieri, per garantirne l'operatività 24 ore su 24, sei giorni alla settimana. I test che vengono effettuati consentono di validare nuovi progetti di propulsori per diverse marche del Gruppo Volkswagen. "Questo progetto - ha sottolineato Werner Tietz, Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di Seat - consolida Seat come una delle strutture per lo sviluppo di veicoli più avanzate in Europa. I nuovi impianti e l'elevata competenza tecnica del team consentono di testare e calibrare nuovi propulsori durante la fase di sviluppo, garantendo prestazioni ottimali ai marchi Seat e Cupra, nonché ai diversi marchi del Gruppo, con un focus particolare sui motori ibridi ed elettrici".