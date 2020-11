Auto: in rosso mercato Ue, -7,1% a ottobre

Tornano in rosso le immatricolazioni di auto nell'Europa Occidentale (Unione Europea, Efta e Regno Unito): a ottobre sono state 1.129,223, il 7,1% in meno dello stesso mese del 2019. Nei primi dieci mesi dell'anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state vendute complessivamente 9.696.928 auto, con una flessione del 27,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Sempre nel mese di ottobre Fca ha venduto in Europa Occidentale (Ue più Efta più Regno Unito) 70.172 auto, il 3,2% in più dello stesso mese del 2019. La quota sale dal 5,6% al 6,2%. Nei dieci mesi il gruppo ha immatricolato 560.202 vetture, pari a una flessione del 30,8% con la quota che passa dal 6,1% al 5,8%.

Nel mese di ottobre Fiat Chrysler Automobiles è cresciuta in Italia - +12,5% in un mercato che perde lo 0,2% - ma anche in Germania dove segna un +12,8% mentre il mercato perde complessivamente il 3,6%. Per quanto riguarda i marchi, sono positivi soprattutto i risultati di Jeep e Fiat. Jeep immatricola quasi 12.300 vetture, con una crescita del 6,7%, e raggiunge una quota dell'1,1%, +0,2 punti percentuali rispetto a ottobre 2019. Fiat nel mese registra quasi 49.500 vetture (+5,5%) e ottiene una quota del 4,4% (+0,5%). Lancia con più di 4.700 immatricolazioni, registra una quota dello 0,4% e Alfa Romeo con oltre 3.400 ha una quota dello 0,3%. Proseguono le ottime performance della Panda e della 500, che continuano a dominare il segmento A, quello che ha perso di più a causa della pandemia, con le vendite in calo del 39,4% nel progressivo annuo, rispetto al -27,3% complessivo. Grazie anche alle nuove versioni ibride, i due modelli Fiat ottengono ottimi risultati in Europa, confermandosi le più vendute della categoria. Con oltre 19.400 immatricolazioni (+31,5%) la Panda ottiene una quota del 23,1% (+6,9%), mentre sono circa 14.000 le registrazioni di 500 (+5,4%) pari al 16,6% di quota (+2,1%). Crescono anche le Jeep Compass e Renegade 4xe ibride plug-in che stanno aumentando velocemente i loro volumi di vendita a pochi mesi dal lancio.

Dopo la prima crescita dell'anno nel settembre scorso (+1,1%), le immatricolazioni di auto nell'Europa Occidentale in ottobre tornano in rosso con un calo del 7,1% su ottobre 2019, molto più pesante nei primi dieci mesi dell'anno (-27,3%). In ottobre dei 31 mercati nazionali dell'area solo quattro sono in crescita e si tratta di mercati piccoli o piccolissimi: Norvegia (+23,6%), Romania (+17,6%), Islanda (+12%) e Irlanda (+5,4%). Tra gli altri 27 mercati il risultato meno negativo è quello dell'Italia che in ottobre accusa un calo contenuto nello 0,2% per effetto del residuo impulso degli incentivi alle vetture con alimentazione tradizionale. Il consuntivo dei primi dieci mesi è però particolarmente pesante proprio per il nostro Paese (-30,9%). E' l'analisi del Centro Studi Promotor. Per il presidente Gian Primo Quagliano per l'Italia "le previsioni per l'ultimo scorcio del 2020 e per il 2021 non possono essere che catastrofiche. E' quindi essenziale che dal Parlamento venga la proposta di un pacchetto per l'auto da inserire nella Legge di Bilancio e che sia adeguato all'importanza del comparto che vale il 12% del Pil". Tra i cinque maggiori paesi dell'Europa Occidentale - spiega il Csp - soltanto la Spagna fa peggio dell'Italia (-36,8%), mentre il calo del Regno Unito è quasi uguale a quello italiano (-31%) e migliori sono invece le situazioni di Francia (-26,9%) e di Germania (-23,4%). "E' facile prevedere che il ritorno del virus determinerà nuovi crolli a partire da novembre, temperati, ma solo in parte, nei paesi con sistemi di incentivazione efficace e con stanziamenti adeguati", sottolinea il Centro Studi Promotor.