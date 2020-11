Gruppo Vw, via a produzione motore elettrico APP 310 in Cina

In Cina, mercato guida per l'e-mobility, si rafforza il ruolo di Volkswagen Group Components come fornitore chiave di componenti essenziali per i veicoli elettrici, sia che siano destinati ai brand che alle joint venture locali del Gruppo tedesco. L'impianto di componentistica di Tianjin ha infatti iniziato a produrre il motore APP 310 sulla piattaforma modulare specifica MEB. Questa unità elettrica sarà utilizzato nelle varianti della Volkswagen ID.41 prodotte dai partner, cioè la ID.4 Crozz con FAW e la ID.4X con SAIC. Tutti i futuri modelli del Gruppo su base MEB destinati al mercato cinese saranno approvvigionati localmente mentre le varie auto su piattaforma MEB del Gruppo e destinate all'Europa e al Nord America utilizzeranno il motore APP 310 fabbricato nello stabilimento principale per i motori elettrici di Volkswagen Group Components, a Kassel (Germania). ''Con l'avvio della produzione del motore APP 310 nella nostra fabbrica di componenti di Tianjin - ha detto Thomas Schmall, Ceo di Volkswagen Group Components - diamo impulso alla mobilità elettrica non solo nella regione ma anche nell'intero Gruppo. La nostra presenza in mercati chiave ci permette di reagire in modo flessibile ed efficiente alle esigenze dei clienti. In tal senso Volkswagen Group Components sta dando un contributo importante al programma di elettrificazione del Gruppo Volkswagen''. A Tianjin si producono cambi automatici già dal 2012 e dopo il motore ibrido DQ400e e quello elettrico APP 290, l'unità APP 310 rappresenta la successiva tappa fondamentale nella transizione verso l'e-mobility. Si tratta di un motore sincrono a magneti permanenti, con trasmissione e cambio in linea con i semiassi.



Può erogare fino a 150 kW (204 Cv) di potenza con una coppia massima di 310 Nm. Le due fabbriche di componenti di Kassel e Tianjin collaborano strettamente sull'industrializzazione del processo per il nuovo prodotto. Al momento, la capacità produttiva massima per entrambi i siti corrisponde a 880mila unità all'anno, ma sarà ampliata fino ad arrivare a 1,4 milioni già nel 2023. Ciò renderà Volkswagen Group Components uno dei principali produttori del settore a livello mondiale.