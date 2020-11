Sito Smart Hambach, luce verde da lavoratori vendita a Ineos

Luce verde dalle organizzazioni dei lavoratori al passaggio della fabbrica Smart di di Hambach, nella Mosella, alla società britannica neos Automotive Ltd che vi dovrebbe realizzare dal 2022 il fuoristrada Grenadier, ampiamente 'promozionato' dalla squadra ciclistica che porta lo stesso nome al Tour de France e al Giro d'Italia 2020. Lo ha deciso - riferisce l'agenzia AFP - Il comitato sociale ed economico (CSE) della fabbrica di proprietà di Daimler che ha espresso un parere consultivo favorevole all'acquisizione del sito da parte della britannica Ineos, sottolineando che tale acquisizione, in assenza di alternative, ''potrebbe essere migliorata''.

Come comunicato da CSE ''il piano di vendere il 100% delle azioni della società Smart France a Ineos Automotive Ltd è apprezzabile anche perché l'acquisizione potrà consentire la continuità del lavoro per i dipendenti del sito di Hambach, ma alcuni punti potrebbero essere migliorati'' CSE sottolineato infatti che ''la durata della continuità di occupazione per tutti i dipendenti è garantita nella migliore delle ipotesi solo fino ad aprile 2024 ed soggetta al successo dei modelli che vi verranno prodotti''. Daimler aveva annunciato a luglio la cessione dell'impianto in quanto la produzione Smart verrà localizzata al 100% in Cina, e vi dovrebbe completare il ciclo vita dei modelli europei entro il 2022. Lo stabilimento impiega attualmente 1.600 persone, di cui 700 in subappalto.