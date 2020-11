Porsche protegge dipendenti da cassa integrazione fino 2030

Porsche ha varato un piano aziendale che mira a 'proteggere' i propri lavoratori a lungo termine, siglando con il comitato aziendale un accordo che esclude la cassa integrazione obbligatoria per i 22mila dipendenti fino al 2030. Lo riferisce il periodico specializzato Automobilwoche, citando come elemento positivo della situazione del costruttore tedesco di auto sportive gli investimenti per avviare nella sede di Zuffenhausen una seconda serie 100% elettrica. Porsche AG ha recentemente annunciato di avere chiuso il periodo gennaio-settembre 2020 con un risultato operativo di 2,0 miliardi di euro nonostante la crisi globale da coronavirus e con un ritorno sulle vendite pari al 10,4%.