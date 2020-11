Fca: joint venture con Engie Eps per mobilità sostenibile

Fca Italy ed Engie Eps, player tecnologico italiano dell'Energy Storage e dell'eMobility, hanno stipulato un Memorandum d'Intesa per costituire una joint venture con l'obiettivo di creare un'azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility che proporrà soluzioni e servizi innovativi per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente.

La joint venture offrirà in tutta Europa una gamma completa di prodotti e soluzioni - come infrastrutture di ricarica e pacchetti di energia verde per tutti i clienti di veicoli elettrici. La nuova realtà sarà un'azienda tecnologica italiana di e-Mobility, con accesso a un portafoglio di oltre cento brevetti, un solido team di progettisti elettrici e di sistemi e con una consolidata esperienza nell'industria automobilistica.

Fca ed Engie Eps prevedono di firmare l'intera serie di accordi entro la fine dell'anno e di costituire la joint venture nel primo trimestre del 2021. L'operazione prevista - spiegano - rappresenterà un'importante evoluzione strategica dei portafogli di prodotti dei due Gruppi e un importante passo avanti verso l'eliminazione delle barriere che ostacolano la transizione all'e-Mobility in Europa. "La firma di questo Memorandum d'Intesa è il frutto di tre anni di proficua collaborazione tra le due aziende, collaborazione che ha consentito di realizzare progetti rivoluzionari, come la easyWallbox realizzata in esclusiva per Fca, un'unità di ricarica plug-and-play estremamente intuitiva, il progetto pilota V2G lanciato di recente e gli innovativi pacchetti energetici dedicati ai clienti" spiega Mike Manley, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles. "La joint venture che abbiamo concepito - aggiunge Manley - potrà consentire un coinvolgimento ancora maggiore di entrambe le parti per ampliare la portata dell'attuale cooperazione e sviluppare ulteriormente prodotti e servizi innovativi che favoriscano e sostengano una transizione priva di ostacoli alla mobilità elettrica nell'area europea". "L'elettrificazione rappresenta un trend inevitabile destinato a rivoluzionare la mobilità urbana e, soprattutto, un cambiamento di paradigma inarrestabile del sistema energetico globale. La firma di questo Memorandum d'Intesa è la testimonianza dell'impegno comune volto ad accelerare questa trasformazione verso un futuro più sostenibile" commenta Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato e direttore generale di Engie Eps. "L'Italia ha lasciato un segno profondo nella storia con le sue eccellenze nel settore automotive e nello sviluppo di tecnologie innovative per il settore energetico. La joint venture è l'occasione per consolidare questo patrimonio e allo stesso tempo delineare la strada da percorrere verso una mobilità a zero emissioni".