Daimler e Volvo, jv per sviluppo sistemi celle combustibile

Ulteriore passo in avanti nell'accordo tra Volvo Group e Daimler Truck AG. Le due aziende hanno firmato un'intesa vincolante per la creazione di una joint venture il cui obiettivo sarà lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sistemi di celle a combustibile pronti per l'installazione in serie. Focus del progetto è l'impiego su truck pesanti, ma i sistemi saranno offerti anche per altre applicazioni. Le due aziende intendono fare in modo che questa nuova realtà si affermi come uno dei principali produttori al mondo di celle a combustibile, contribuendo a un trasporto sostenibile e neutrale dal punto di vista del clima entro il 2050. Volvo Group acquisirà il 50% delle azioni di Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. per un importo di circa 0,6 miliardi di euro, senza versare somme in contanti e senza contrarre debiti.



La transazione dovrebbe essere conclusa nella prima metà del 2021. In ogni caso, l'operazione dovrà prima essere sottoposta al controllo delle concentrazioni da parte delle autorità competenti e, per essere portata a termine, necessiterà di ulteriori autorizzazioni. ''Per noi di Daimler Truck AG e per il nostro futuro partner, Volvo Group, le celle a combustibile a idrogeno rappresentano una tecnologia chiave per il trasporto senza emissioni di CO2 del futuro. Entrambi stiamo garantendo il massimo impegno per il rispetto dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e per favorire la decarbonizzazione del trasporto delle merci su strada e di altri settori. Per questo stiamo investendo altrettante energie nella creazione di una joint venture di successo per la produzione in serie di sistemi di celle a combustibile'', afferma Martin Daum, Presidente del Board of Management di Daimler Truck AG e Membro del Board of Management di Daimler AG. La joint venture beneficerà del know-how e della vasta esperienza acquisita da Daimler in decenni di ricerca per lo sviluppo delle celle a combustibile.Volvo Group e Daimler Truck AG vantano una pluriennale esperienza nello sviluppo di nuove tecnologie e nella produzione di veicoli su scala industriale. Un elemento che andrà a vantaggio della futura joint venture e che garantirà alla start-up una posizione di partenza privilegiata. Fin dall'inizio l'azienda potrà contare su solide conoscenze nell'ambito della modularità, dell'efficienza e dell'affidabilità dei sistemi di celle a combustibile, distinguendosi anche per processi leader a livello mondiale in termini di qualità, tecnologie produttive e produzione industriale su vasta scala.La joint venture, quindi, svilupperà un sistema con diversi livelli di performance tra cui un doppio sistema con una potenza continua di 300 kW per veicoli pesanti destinati al trasporto a lungo raggio. L'impiego su truck pesanti rappresenta una sfida molto impegnativa, di conseguenza i prodotti della joint venture saranno adatti anche ad altre applicazioni, come la produzione di energia stazionaria. Daimler Truck AG e Volvo Group deterranno quote uguali nella joint venture per le celle a combustibile. Le aziende restano concorrenti in tutti gli altri settori di attività, come la tecnologia automotive o l'integrazione delle celle a combustibile a bordo dei veicoli.Entro tre anni le due case automobilistiche intendono avviare la sperimentazione da parte dei clienti dei truck a celle a combustibile. La produzione in serie al momento è prevista per la seconda metà del decennio. La transazione dovrebbe essere conclusa nella prima metà del 2021.