Bridgestone: confermata chiusura stabilimento in Francia

La direzione di Bridgestone, il gruppo giapponese attivo nel campo dei pneumatici, ha "chiuso la porta" allo scenario altenativo proposto dal governo francese per salvare lo stabilimento industriale di Béthune, nel nord del Paese, e abbandona dunque il sito che occupa 863 persone: è quanto dichiarato oggi dalla ministra francese responsabile per l'Industria, Agnès Pannier-Runacher, al termine di una riunione con la direzione di Bridgestone, rappresentanti locali e sindacati, per fare il punto della situazione. Pannier-Runacher ha tuttavia sottolineato che il governo resterà "al fianco dei dipendenti per trovare migliori soluzioni". "Ci batteremo affinché questo sito resti industriale", ha assicurato, evocando, tra le ipotesi, la riconversione del sito alla produzione di batterie elettriche. A metà settembre, Bridgestone annunciò la chiusura del sito di Béthune nel 2021. L'attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron ha tentato di correre ai ripari, proponendo un piano di mantenimento dell'attività, con "535-555 posti di lavoro", sugli 863 del sito. Ma il gruppo giapponese ha risposto picche