Fca Bank: Leasys acquista spagnola Drivalia Car Rental

Leasys, controllata di Fca Bank, conferma l'ambizione di operare da pioniere della mobilità a 360 gradi in Europa e segna una nuova tappa con l'acquisizione di Drivalia Car Rental in Spagna. Le due società hanno firmato un accordo per la cessione del 100% delle quote di Drivalia Car Rental a Leasys.

Drivalia Car Rental è una delle aziende più dinamiche nel settore del noleggio a breve termine e della mobilità in Spagna e si contraddistingue per la reputazione e la qualità del servizio, offrendo prodotti innovativi come Drivalia Ultimate, la formula di noleggio trasparente che permette al cliente di conoscere tutti i costi aggiuntivi evitando sorprese. Il sistema di mobilità sviluppato da Drivalia Car Rental offre la possibilità di gestire tutti gli aspetti relativi al noleggio a breve di veicoli per aziende, professionisti e clienti privati, compresa la prenotazione e il pagamento online dei servizi.

Leasys punta così a consolidare la propria presenza sul territorio spagnolo, dove già oggi figura nella Top 10 dei fornitori di noleggio e ampliare la gamma di prodotti innovativi.

"Il raggiungimento di questo accordo - commenta Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank e presidente di Leasys - rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità in Spagna e in Europa. Drivalia Car Rental rappresenta un'eccellenza nel noleggio short-term e consentirà a Leasys di ritagliarsi un ruolo ancora più significativo quale player globale e integrato della mobilità, in particolare ibrida ed elettrica, grazie ai nuovi prodotti di Fca, ampliando la propria flotta e i servizi innovativi per la clientela".