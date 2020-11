Dune buggy Meyers Manx, fondatore cede sua azienda a 94 anni

Bruce F. Meyers, l'ingegnere californiano con un passato da artista, costruttore di barche e surfista noto per aver lanciato nel 1964 con sua società di Fountain Valley il dune buggy Meyers Manx, prodotto fino al 1971 per poi riprendere nel 1999, ha deciso di cedere le sue attività e il suo marchio alla texana Trousdale Ventures. La notizia avrebbe scarso rilievo, eccetto che per il punto di vista degli appassionati dei Beach Boys e dello stile di vita 'surfin' degli Anni '60 e '70, se non fosse che Bruce F. Meyers ha preso questa decisione alla bella età di 94 anni, dopo averne passati 56 alla guida della sua azienda.

La Meyers Manx - si legge sul magazine specializzato Autocar - opererà come Meyers Manx LLC sotto la nuova proprietà Trousdale Ventures, e che vedrà il designer Freeman Thomas come nuovo Ceo. Questo professionista vanta quasi quattro decenni di presenza nell'industria automobilistica, avendo lavorato come designer presso Porsche, Volkswagen, Daimler Chrysler e Ford, ed è conosciuto soprattutto per aver co-progettato la Volkswagen Concept 1 del 1994, auto che in seguito venne messa in produzione come New Beetle. Meyers resterà in azienda come 'ambasciatore' del marchio e gestirà il registro Meyers Manx insieme a sua moglie Winnie. La coppia ha definito l'acquisizione da parte di Trousdale della loro azienda ''una meravigliosa rinascita per ciò che abbiamo creato''. Il primo buggy, costruito come tutti i successivi sul pianale del Maggiolino Volkswagen, venne lanciato da Bruce F. Meyers nel 1964 Anche se il numero totale dei Meyers Manx costruiti non è noto (si parla di 6.000 ma sono probabilmente molti di più in quanto essendo kit di montaggio non erano catalogati come auto nuove) il modello progettato da Bruce F. Meyers è stato sicuramente uno dei più noti e apprezzati. Fra gli appassionati di questa strana ma divertente tipologia di auto si ricordano Steve McQueen, Elvis Presley, Terence Hill e Bud Spencer. In particolare Steve McQueen e Faye Dunaway hanno guidato un dune buggy con un motore 6 cilindri Chevrolet Corvair nel film del 1968 'The Thomas Crown Affair' mentre Presley compare al volante di un buggy nel film 'Live a Little, Love a Little'. Ed è celebre la presenza di un dune buggy rosso (costruito in Italia da Puma) che Terence Hill e Bud Spencer guidano nel film 'Altrimenti ci arrabbiamo'. La colonna sonora di questa pellicola del 1974, firmata dagli Oliver Onions, esprime perfettamente l'entusiasmo che un veicolo di questo tipo sapeva suscitare: 'Mi sento come un re nella mia Buggy / Manca solo la corona, ma va bene lo stesso / Venite gente, venite sulla mia Buggy / Venite e sentite la potenza di una notte stellata''.