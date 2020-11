Anfia, ancora in calo produzione a settembre (-4%)

Ancora un segno negativo a settembre per la produzione dell'industria automotive italiana (-4%), anche se di molto inferiore rispetto a quello del mese precedente. Il terzo trimestre chiude in netto recupero rispetto a quello precedente (+142%). Lo sottolinea l'Anfia in un focus sulla produzione industriale di auto.

"E' incoraggiante - afferma Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia - che per il terzo mese consecutivo l'indice della fabbricazione di autoveicoli risulti in crescita su base annua (+19,7% dopo il +3,4% di luglio e il +5,9% di agosto), come continua a evidenziare anche la tendenza al recupero della produzione italiana di autovetture, in crescita a doppia cifra nel mese portando la contrazione da inizio anno al 34,5% (-29% per il totale degli autoveicoli prodotti). Rimane purtroppo in pesante flessione (-21,5%) l'indice della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori. Anche gli ultimi dati disponibili sul valore delle esportazioni della componentistica, mostrano un comparto in difficoltà, con una diminuzione del 26% a livello tendenziale nei primi 7 mesi dell'anno, pur mantenendo un saldo positivo della bilancia commerciale (2,6 miliardi di euro). A livello congiunturale, l'indice destagionalizzato della produzione dell'intera filiera automotive a settembre è in sostanziale pareggio (-0,1%)".