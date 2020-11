Auto ibride e elettriche superano i diesel in Europa

Le auto ibride ed elettriche superano i diesel in Europa per la prima volta in assoluto. I dati sulle immatricolazioni europee - si legge sul sito AutoExpress - mostrano che le auto diesel sono passate in secondo piano rispetto alla potenza combinata di ibridi, ibridi plug-in, ibridi leggeri e auto elettriche. Secondo gli ultimi dati relativi alle immatricolazioni, il mese scorso le auto con propulsione elettrificata hanno superato per la prima volta i modelli diesel in Europa.



A settembre sono state immatricolate in Europa 1,3 milioni di nuove auto, di cui 327.800 elettrificate e circa 322.400 diesel.



Le auto a benzina hanno raggiunto nel mese scorso il 47%, in calo rispetto al 59% del settembre 2019. Fino a dieci anni fa, la metà di tutte le auto vendute in Europa erano diesel. Quella quota di mercato è ora crollata al 24,8%, mentre gli echi dello scandalo Dieselgate continuano a riverberare.



In parallelo con la scomparsa del diesel si è registrata la crescita delle auto elettriche ed elettrificate. I dati di Jato Dynamics rivelano che il 53% delle immatricolazioni europee il mese scorso erano auto ibride o ibride leggere, con il 69% di tutte le vendite di Ford Puma e il 59% delle immatricolazioni di Fiat 500, varianti ibride leggere.