Fca: vola a 1,2 mld utile netto trimestre grazie a Usa

Risultati record per Fca nel terzo trimestre 2020 grazie alle performance in Nord America. Vola l'utile netto, pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 773%. L'utile netto adjusted è di 1,5 miliardi (+21%). I ricavi di Fca nel terzo trimestre ammontano a 25,8 miliardi, in calo del 6%. Le consegne globali complessive sono pari a 1.026.000 unità, in calo del 3%, con un mix forte sul retail. Sono invece in aumento del 7% le consegne di Maserati, principalmente in Nord America e Cina.

Fca: ebit adjusted record a 2,3 miliardi nel trimestre

Fca registra nel terzo trimestre un ebit adjusted record a 2,3 miliardi di euro, con i risultati in Nord America (2,5 miliardi). Anche l'America Latina è "in positivo nonostante la perdurante flessione del mercato".

Fca: liquidità disponibile a 27,1 miliardi a fine trimestre

Fca ha una liquidità disponibile è pari a 27,1 miliardi di euro a fine trimestre, che esclude la quota inutilizzata di 1,1 miliardi di euro della linea di credito Intesa Sanpaolo da 6,3 miliardi di euro. Il free cash flow industriale è pari a 6,7 miliardi di euro con un impatto positivo di 5,6 miliardi di euro per il recupero del capitale di funzionamento. Gli investimenti ammontano a 2,2 miliardi di euro e prosegue "il forte impegno sui prodotti futuri".

Fca: stima 2020 ebit adj 3-3,5 mld senza stop Covid

Fca ha reintrodotto la guidance per l'intero esercizio 2020 con ebit adjusted tra 3 e 3,5 miliardi di euro e free cash flow industriale tra -1 e 0 miliardi di euro. Questa guidance - spiega Fca - assume che non vi siano ulteriori significative interruzioni a causa del Covid-19.

Fca: Manley, con la fusione saremo ancora più forti

"Ancora una volta, il nostro team ha dimostrato la sua straordinaria resilienza e creatività e, con la fusione che a breve vedrà la nascita di Stellantis, siamo più forti e concentrati sull'obiettivo di creare un valore significativo per tutti i nostri stakeholder". Così Mike Manley, ceo di Fca, commenta i risultati del trimestre. "I risultati record sono stati trainati dalla fenomenale performance del nostro team in Nord America. Nel trimestre, con diversi brand abbiamo presentato prodotti in segmenti in cui non eravamo presenti, abbiamo aperto un nuovo capitolo nella storia del marchio Maserati, confermato la leadership di mercato in America Latina e proseguito nel rapido percorso globale di investimenti nell'elettrificazione", dice Manley.

Fca: Manley, risultati oltre aspettative nonostante Covid

"Abbiamo realizzato risultati finanziari record nel terzo trimestre, superiori alle nostre attese, nonostante l'impatto del Covid. E voglio sottolineare che questi risultati li abbiamo conseguiti mantenendo come prima priorità la sicurezza dei lavoratori, delle loro famiglie e delle nostre comunità. Sono risultati al di sopra delle nostre aspettative". Lo ha detto Mike Manley, ceo di Fca, presentando i conti del terzo trimestre nella conference call. "Tutti i nostri impianti oggi sono tornati all'attività e quasi tutti hanno un'operatività ai livelli pre Covid", ha aggiunto.