Mercedes spinge su elettrificazione, 6 nuovi modelli EQ

Mercedes spinge sull'elettrificazione della gamma. Nell'ambito dell'iniziativa 'Ambition 2039', la casa della Stella sta lavorando per offrire un parco auto nuovo CO2 neutral, con l'obiettivo che i veicoli ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici rappresentino più della metà delle sue vendite già entro il 2030. La nuova generazione di veicoli elettrici nel segmento premium si basa su un'architettura personalizzata, scalabile in ogni aspetto e può essere utilizzata in tutte le gamme di modelli. Larghezza e passo, così come tutti gli altri elementi del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie al design modulare. Il concetto di veicolo è quindi ottimizzato per soddisfare ogni esigenza di una famiglia di modelli a batteria-elettrica orientata al futuro. Questa architettura consente di costruire un'intera famiglia di auto elettriche firmate Mercedes-Benz: dalle berline ai suv di grandi dimensioni. L'EQS permetterà ai clienti del segmento premium di beneficiare di tutti i vantaggi di un'architettura completamente elettrica per quanto riguarda spazio e design. Con un'autonomia fino a 700 km (secondo WLTP), l'EQS soddisfa i requisiti tecnologici di una berlina del segmento di Classe S. Allo stesso tempo, Mercedes-Benz rimane fedele alla sua ricetta per il successo nella produzione, e progetta i suoi veicoli e fabbriche per essere in grado di costruire diversi modelli in modo flessibile sulle stesse linee di produzione. I veicoli elettrici utilizzano anche tecnologie pionieristiche di Mercedes-Benz, come, ad esempio, il sistema multimediale Mbux (Mercedes-Benz User Experience) o i sistemi di assistenza alla guida avanzati.



La concept car Mercedes-Benz Vision EQS ha fornito un'indicazione sul design progressivo della EQS nel settembre 2019. I prototipi mimetizzati in fase di test sono anche che un'anticipazione di caratteristiche di design chiave, rivoluzionarie per il segmento premium come il design avanzato dell'abitacolo 'one-bow' in stile coupé. Tuttavia, ulteriori dettagli del design progressivo dei modelli EQS suv, EQE e EQE suv, cruciali per il successo dell'offensiva elettrica rimangono per il momento un segreto. Mercedes-Benz presenterà l'architettura completamente elettrica nel 2021. Allo stesso tempo, l'azienda continuerà a elettrificare le piattaforme di maggior successo. Oltre al suv di medie dimensioni EQC e al monovolume EQV completamente elettrico, i clienti del segmento delle compatte avranno la possibilità di scegliere due completamente elettrici, l'EQA e l'EQB. Intanto, la casa di Stoccarda si sta concentrando appieno sullo sviluppo dell'EQS che è attualmente in fase di test, anche presso il Test and Technology Centre di Immendingen. I vari step includono test invernali difficili in Scandinavia, prove di telaio e trasmissione su diversi terreni di prova, strade pubbliche e sulla pista ad alta velocità di Nardo, nonché test integrati del veicolo complessivo alle temperature dell'Europa meridionale e del Sud Africa. Test drive sono attualmente in corso anche in Cina e negli Stati Uniti. Nel caso dell'EQS, si presta particolare attenzione al propulsore elettrico e alla batteria, naturalmente, testati e approvati in conformità con i più severi standard Mercedes-Benz. L'EQS è prodotta insieme alla Classe S in 'Factory 56' a Sindelfingen, una delle fabbriche di automobili più moderne al mondo.