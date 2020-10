Mercedes, architetture Eva e Mma rivoluzionano produzione

Mercedes accelera il piano di adeguamento della propria strategia industriale alla crescita della domanda globale di modelli elettrici ed elettrificati. Lo conferma con l'annuncio - arrivato in occasione della conferenza con gli analisti sui risultati del terzo trimestre 2020 - dell'imminente debutto delle piattaforme EVA (Electric Vehicle Architecture) e MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), le prime specifiche per il modelli con propulsione esclusivamente elettrica mentre le seconde potranno ospitare, oltre al sistema 100% a batteria, anche gruppi ibridi plug-in. In entrambi i casi lo sviluppo di queste soluzioni, che troveranno impiego in modelli di serie già dal prossimo anno, punta ad ottimizzare la scalabilità nelle applicazioni su gamme diverse e la flessibilità nella produzione nei diversi Paesi, Cina e Stati Uniti compresi. ''Con questa nuova strategia - ha precisato Ola Kallenius - annunciamo il nostro chiaro impegno per la completa elettrificazione del nostro portafoglio di prodotti e la nostra determinazione a garantire che l'attività sia completamente a emissioni zero, in linea con il nostro obiettivo Ambition 2039''.



In particolare la nuova architettura EVA, ad esempio, è destinata ai modelli di fascia alta e altissima, versioni Maybach comprese, ma con opportune variazioni del passo e degli sbazi - oltre che con l'adozione di specifiche sospensioni - potrà servire anche per la futura EQG, cioè il fuoristrada elettrico top derivato concettualmente dal Classe G. Oltre alla ammiraglia elettrica EQS, di imminente presentazione, sempre sulla base EVA saranno realizzate la EQE ma anche gli off-road EQE SUV e EQS SUV sui cui per il momento la Casa della Stella a Tre Punte non rilascia anticipazioni. Per ciò che riguarda invece la piattaforma elettrica/elettrificata MMA destinata a modelli compatti e medi, il suo annuncio conferma le tesi di un progressivo disimpegno di Daimler dall'accordo di collaborazione tecnologica e industriale che era stato firmato nel 2010 con l'Alleanza Renault Nissan. MMA svincola di fatto Mercedes dalla utilizzazione di una parte di elementi di origine Renault, per quanto sviluppati congiuntamente, nelle sue Classe A e Classe B e va ad aggiungersi a tanti programmi - avviate dai due precedenti boss delle aziende, Dieter Zetsche e Carlos Ghosn, per ridurre l'onerosità degli investimenti e ottimizzare acquisti e costi industriali - che sono stati ormai cancellati. E' il caso dello sviluppo e della produzione di Smart-Twingo, dei motori diesel e benzina 4 cilindri e del pick-up Classe X basato sul Nissan Navara. Resta di fatto operativa la collaborazione per il piccolo commerciale Citaro, che continuerà ad essere prodotto su base Renault (compresa la piattaforma Zoe per la futura variante elettrica) ma con un lavoro molto più in profondità - per aspetto esterno, contenuti e tecnologia - da parte degli ingegneri Mercedes.