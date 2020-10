Mercedes, 3/o trimestre positivo per vendite, Smart in calo

Nei primi nove mesi dell'anno, Mercedes-Benz Cars & Vans ha venduto 1.792.744 auto e furgoni commerciali in tutto il mondo, con le consegne globali di autovetture che da luglio a settembre sono aumentate del 3,9% rispetto al trimestre dell'anno precedente e la Cina che ha continuato a essere il principale motore delle vendite (+ 23,4% nel terzo trimestre). È quanto è emerso nel corso della conferenza annuale di Mercedes in cui il marchio ha presentato i risultati finanziari ed ha annunciato la strategia del futuro in materia di profittabilità. Una strategia che punta sull'elettrificazione e sul lancio di nuove piattaforme a partire dal prossimo anno. ''La domanda dei nostri clienti nel terzo trimestre è stata significativamente superiore a quanto avevamo ipotizzato a marzo e aprile, viste le sfide poste dalla pandemia - ha precisato Britta Segeer, responsabile della divisione vendite e marketing di Mercedes-Benz Cars - .



Tuttavia, il terzo trimestre mostra anche quanto sia ancora diversificata a livello regionale la situazione nei mercati e per le nostre concessionarie''. Nel dettaglio, la ripresa delle vendite di autovetture in tutto il mondo da parte di Mercedes-Benz è proseguita nel terzo trimestre nonostante le condizioni difficili: le consegne globali, nel periodo luglio-settembre, si sono attestate a quota 613.770 unità, un numero superiore rispetto al trimestre dell'anno precedente, a causa dello sviluppo positivo in Cina e della crescente domanda dei clienti in molti altri mercati. La Cina ha continuato a essere il principale motore delle vendite di autovetture Mercedes-Benz poiché il mercato ha continuato la sua rapida ripresa nel terzo trimestre (+ 23,4%). In Germania, il mercato interno di Mercedes-Benz, le vendite negli ultimi tre mesi sono state superiori rispetto al trimestre dell'anno precedente per la prima volta quest'anno (+ 4,0%). ''La domanda dei nostri clienti nel terzo trimestre è stata superiore rispetto a quanto avevamo ipotizzato a marzo e aprile, viste le sfide poste dalla pandemia. Siamo soddisfatti della risposta positiva dei clienti ai nostri modelli e della crescente domanda in molti mercati.



Tuttavia, il terzo trimestre mostra anche quanto sia ancora diversificata a livello regionale la situazione nei mercati e per le nostre concessionarie. Monitoreremo quindi molto da vicino gli sviluppi nel quarto trimestre, ma l'attuale livello di domanda è incoraggiante - ha affermato la Seeger, che è anche membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG -.



L'aumento degli ordini ricevuti in particolare per gli ibridi plug-in con la stella a tre punte è un ottimo feedback dei clienti sul nostro portafoglio in crescita. Da luglio a settembre, abbiamo avuto il primo trimestre finora con oltre 10.000 veicoli xEV consegnati mensilmente da Mercedes-Benz Cars.



L'elevata domanda per i modelli elettrificati è stata sostenuta, soprattutto in Europa''.Mercedes-Benz ha venduto 1.548.859 veicoli premium e di lusso in tutto il mondo nei primi tre trimestri dell'anno, proseguendo così il trend di crescita delle vendite (-10,2%). Per il marchio Smart, vendite in picchiata anche a causa del passaggio alla trazione esclusivamente elettrica a batteria: nei primi nove mesi dell'anno sono state consegnate ai clienti 22.006 Smart (-74,9%). Mercedes-Benz Cars ha quindi consegnato da gennaio a settembre un totale di 1.570.865 vetture dei marchi Mercedes-Benz e Smart (-13,4%). Per quanto riguarda i furgoni Mercedes-Benz, le vendite unitarie sono aumentate dell'11,2% nel terzo trimestre, in particolare a causa degli sviluppi positivi in ;;Cina e in Europa. In totale, nel terzo trimestre sono state vendute 95.933 unità di Sprinter, Vito, Vito Tourer e Citan.''Nonostante le difficili condizioni esterne in corso nel terzo trimestre, siamo stati in grado di aumentare le vendite unitarie dei nostri furgoni in tutto il mondo dell'8% - ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, responsabile di Mercedes-Benz Vans - Con l'eVito, l'eSprinter e l'EQV, abbiamo già tre furgoni a batteria nel nostro portafoglio che stanno ricevendo una risposta molto positiva. Negli ultimi tre mesi, abbiamo consegnato quasi 800 furgoni elettrici da Mercedes-Benz ai clienti e abbiamo ricevuto ulteriori importanti ordini per oltre 2.000 dei nostri veicoli elettrici''.