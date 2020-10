Giapponese Geico Taikisha si espande in Europa

L'azienda italo-giapponese Geico Taikisha, attiva nella produzione di impianti automatizzati per la verniciatura delle scocche delle auto con sede a Cinisello Balsamo (Milano), si espande in Europa. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le acquisizioni riguardano la tedesca J-Pm, attiva nei servizi tecnologici e di project management, la società Psp, presente anche in Russia, e la croata Sac, specializzata nell'informatizzazione degli impianti.

Con l'operazione Geico Taikisha si articolerà in due nuove divisioni: GeicoTaikisha Germany (J-Pm) e GeicoTaikisha Controls (Psp e Sac).