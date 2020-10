Tesla: Merkel loda progetto a Gruenheide e la sua velocità

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha lodato la velocità con cui l'americana Tesla di Elon Musk sta mettendo in piedi l'impianto a Gruenheide, alle porte di Berlino. "Sono contenta che il Land del Brandeburgo stia dimostrando che con le nostre leggi e le nostre opportunità di finanziamento si possano fare le cose anche in breve tempo", ha detto Merkel ai giornali del gruppo Rnd. Al tempo stesso la cancelliera ha mostrato comprensione per chi protesta per le conseguenze negative sull'approvvigionamento di acqua nella regione: "le proteste fanno parte della democrazia".