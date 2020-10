Nissan,nuova regione commerciale Amieo con oltre 140 mercati

Nissan ha annunciato il riallineamento delle sue regioni, per guidare la prossima fase del piano di trasformazione globale Nissan Next. A livello globale, si passa da sette regioni geografiche a quattro: Giappone e Asean, America, Cina e la nuova regione Amieo composta da Africa, Medio Oriente, India, Europa (compresa la Russia) e Oceania. Questa mega-area coprirà più di 140 mercati con una popolazione di circa 3,8 miliardi di abitanti, con 45 prodotti Nissan in vendita che vanno da Nissan Patrol a Nissan Leaf. La nuova regione consentirà di prendere decisioni più rapide e di creare un modello di lavoro più flessibile nei vari mercati in cuiNissansta elettrificando la propria gamma.



Gianluca de Ficchy, attualmente Chairman Nissan Europe, sarà Chairman della nuova regione. Guillaume Cartier, attualmente Chairman Ami, diventerà President Ami, Vice-Chairman della nuova regione e responsabile Sales e Marketing. I cambiamenti organizzativi in vigore dall'inizio di questo mese hanno consentito di avviare la piena implementazione della nuova regione Amieo e di dare il via alle consultazioni con i rappresentanti dei dipendenti in Europa. Le funzioni centrali di Manufacturing, R&D, Planning, Administration and Finance che copriranno Europa, Africa, Medio Oriente, India e l'Oceania, sono già effettive mentre Sales e Marketing continueranno a concentrarsi su aree geografiche specifiche, per garantire che i prodotti e i servizi Nissan siano adattati alle esigenze dei clienti in tutti i mercati. Il team di Senior Management per la regione Amieo includerà anche: Kevin Fitzpatrick, Senior Vice President Manufacturing and Supply Chain Management; David Moss, Senior Vice President R&D; George Leondis, Senior Vice President Administration and Finance; François Bailly, Senior Vice President, Chief Planning Officer; Jordi Vila, Divisional Vice President Marketing and Sales Operations, Europe e Joni Paiva, Divisional Vice President Marketing and Sales Operations, Africa, Middle East, India, Oceania.