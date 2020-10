Fca: vendite Usa -10% in terzo trimestre,meglio delle attese

Le vendite di Fca sul mercato americano nel terzo trimestre si sono attestate a 507.351 unità, il 10% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il 38% in più rispetto al secondo trimestre. Lo afferma Fca in una nota. Il calo su base annua è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su una flessione più pesante. Le vendite del marchio Jeep sono calate del 9%, quelle di Ram del 2% mentre quelle di Chrysler l'8%. Le vendite di Alfa Romeo sono salite del 17% a 5.056 unità.