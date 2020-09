Pininfarina: intesa con Songuo per auto green

Songuo, emergente società cino-coreana di produzione veicoli per la mobilità sostenibile, ha annunciato di aver siglato con Pininfarina il 15 settembre un Memorandum of Understanding che apre nuove opportunità di prodotto e industriali, in Italia e in Europa. In base all'accordo, infatti, Pininfarina supporterà Songuo nello sviluppo di un piano industriale offrendo i propri servizi di design e sviluppo prodotto finalizzati al mercato europeo e assistendo il partner nella valutazione del processo di localizzazione produttiva di veicoli in Europa occidentale.

L'accordo apre potenzialmente delle opportunità anche alla filiera dell'automotive di cui Pininfarina è parte e, per questo, la Regione Piemonte è stata resa partecipe della firma del Memorandum, analogamente a quanto fatto da Songuo con riferimento ai propri stakeholder istituzionali in Cina e Corea.