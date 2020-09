Smart EQ fortwo, ecco serie speciali british green e Ushuaïa

Con smart EQ fortwo british green e Ushuaïa ritornano, in versione 100% elettrica, due delle serie speciali più appezzate nella storia di smart.



Basata sulla versione 'pulse',smart EQ fortwo british green è un omaggio al made in UK, sottolineato da elementi classici come la livrea in british racing green, gli interni in pelle nappa color cuoio e i dettagli Brabus a marcarne la sportività. Un mix di comfort e dinamismo che si ritrova anche nelle dotazioni di serie con i nuovi cerchi Brabus da 16'', con Pacchetto Exclusive, fari full Led, retrovisore interno anabbagliante, telecamera posteriore con sensori di parcheggio e tetto panorama. Realizzata in soli 200 esemplari, smart EQ fortwo british green è già disponibile con prezzi a partire da 30.695 euro con caricabatterie di bordo da 4,6 kW (+ 500 euro se si desidera il caricabatterie da 22 kW).



Il colibrì dell'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel torna a posarsi sulla regina delle citycar. Si rinnova, infatti, la partnership con il club più esclusivo di Ibiza e fa il suo debutto la nuova smart EQ fortwo Ushuaïa, 100% elettrica e disponibile anche in versione cabrio, per un totale di appena 150 unità. Smart EQ fortwo Ushuaïa è basata sulla versione 'pulse', la line più sportiva, con un'inedita dotazione di equipaggiamenti che ne enfatizzano, sicurezza, comfort ed estetica. Sono, infatti, di serie i sedili riscaldabili, i cerchi in lega Brabus da 16'', fari full Led, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico. La livrea è in total cool silver o nella nuova vernice silver matt con dettagli matt red, come lo spoiler frontale e quello posteriore Brabus, che rendono il look ancora più sportivo. Lo stile introdotto dal kit Brabus è subito evidente anche nei nuovi cerchi in lega Brabus da 16'', mentre la 'firma' del colibrì su diversi elementi della vettura, la rende unica e inconfondibile. Il listino di smart EQ fortwo Ushuaïa parte da 31.695 euro per la versione coupè e 34.695 per la cabrio, entrambe con caricabatterie di bordo da 4,6 kW (disponibile anche il caricabatterie da 22 kW con sovrapprezzo di 500 euro).