Opel Mokka: domani anteprima mondiale, al via gli ordini

Da domani partono gli ordini di nuovo Opel Mokka e Mokka-e elettrico. Il modello incarna i valori del marchio Opel - tedesco, accessibile, emozionante - e introduce la filosofia di progettazione dei prossimi dieci anni. Come Mokka-e elettrico a batteria, anche Opel viaggia a emissioni zero. L'anteprima mondiale ufficiale e l'inizio delle vendite del nuovo Opel Mokka saranno domani. Il ceo Opel Michael Lohscheller e il suo team di esperti presenteranno Opel Mokka in dettaglio e sveleranno prezzi - sia per la versione benzina e diesel che per Opel Mokka-e elettrico. Per la prima volta, la versione elettrificata sarà ordinabile già dall'inizio delle vendite. A causa delle misure anti Coronavirus, l'evento a Rüsselsheim è stato aperto ad un piccolo gruppo di persone mentre la conferenza può essere seguita su Youtube.