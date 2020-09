Manley: 'Spin off di Maserati? E' parte del nostro Gruppo'

"Maserati ha un futuro incredibile. Vorrei che il vero valore venga riflesso attraverso i nostri azionisti. Maserati dovrebbe farlo come parte del nostro Gruppo man mano che aumentano margini. Discussione per il futuro magari con un bicchiere di grappa sul tavolo". Così l'ad di Fca, Mike Manley, su un eventuale spin off di Maserati. "Periodi come quello della pandemia confermano le ragioni dell'unione tra Fca e Psa. Stiamo facendo progressi nell'ottenere i permessi per perfezionare l'accordo entro il primo trimestre del nuovo anno. Il lavoro procede molto bene". "È un progetto per creare valore, clienti e investitori e dare futuro ai dipendenti. Le due società sono allineate su questo", ha detto Manley. "Mirafiori è la casa storica del Gruppo, sarà la casa di Maserati e qui facciamo la 500 BEV. Continueremo a investire in questo stabilimento essenziale per il futuro del gruppo".

"L'investimento per Maserati finora è oltre 2,5 miliardi di euro, cifra notevolissima. Ce ne saranno altri. Questo permetterà a Maserati di avere tutte le risorse necessarie per lanciare i modelli che abbiamo progettato. La mia attesa, ma non solo mia, è che per Maserati sia l'ultimo anno in perdita". "Tonale è un veicolo di grande successo, diventerà un modello molto importante. L'Alfa Romeo ha un futuro molto vitale, il brand continua a crescere per fama, man mano che ampliamo portafoglio avrà una grande vetrina".