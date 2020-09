Volvo Cars punta a 50% vendite globali via web entro 2025

Forte dell'esperienza della capogruppo, la cinese Geely,Volvo Cars punta a trasformare il business della tradizionale vendita delle auto in concessionaria in un'esperienza integrata di acquisti online/offline, con l'ambizione di arrivare con l'attività web ad 50% del suo volume globale entro il 2025. Allo scopo, e per accelerare questa trasformazione nel mercato svedese, Volvo Cars ha annunciato l'acquisizione (soggetta alle approvazioni normative) di Upplands Motor, una concessionaria con sede a Stoccolma, e l'acquisto del dealer Bra Bil, con l'obiettivo di fondere le due aziende con Volvo Bil, una concessionaria controllata direttamente.



L'operazione consentirà a Volvo Cars di pilotare la trasformazione delle sue attività di vendita al dettaglio nel mercato svedese, per poi arrivare a proporre ai clienti - a livello globale - un'esperienza online/offline insieme alle sue concessionarie partner.



''Si tratta di operare il cambiamento assieme - ha affermato Bjoern Annwall, responsabile della regione EMEA di Volvo Cars - attraverso il rivenditore fisico. Offrire l'opportunità per i consumatori di interagire con personale Volvo dedicato, entusiasta e qualificato rimane un passaggio cruciale per il nostro futuro. Ci impegniamo a migliorare l'esperienza dei clienti e lo faremo lavorando a stretto contatto, insieme, con i nostri partner di vendita al dettaglio''.



Volvo Cars ritiene infatti che i clienti siano pronti per lo stesso tipo di moderna esperienza sul web quando acquistano o devono effettuare la manutenzione della loro auto. I clienti Volvo saranno presto in grado di spostarsi con facilità tra online e offline, consentendo loro di risparmiare tempo e denaro. Gran parte del processo potrà essere intrapresa online, pur mantenendo la possibilità di visitare un rivenditore di persona se e quando necessario.